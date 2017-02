Coppa d'Africa 2017: magia di Alain Traoré, il Burkina Faso è terzo

4 febbraio 2017

Partita di certo non indimenticabile quella che va in scena a Port-Gentil dove Burkina Faso e Ghana si giocano il terzo posto in Coppa d’Africa. La bilancia del pronostico pende dalla parte delle Black Stars di Avram Grant che per la sesta volta consecutiva sono tra le prime quattro. Ma a fare festa è il Burkina Faso che suggella la sua brillante partecipazione al torneo trovando il gol partita all'89': il merito è di Alain Traoré che si incarica di battere una punizione dal vertice destro dell'area di rigore e lascia partire uno strepitoso sinistro a giro che beffa Ofori, inutilmente proteso in tuffo, andando a spegnersi proprio sotto l'incrocio. Per il Ghana c'è troppo poco tempo per reagire, sul gradino più basso del podio della Coppa d'Africa 2017 si accomoda il Burkina Faso.