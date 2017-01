Coppa d'Africa 2017: in tredici (più uno) dall'Italia

4 gennaio 2017

Tredici giocatori lasceranno a breve la Serie A e uno la B. Sono tanti i calciatori selezionati in Italia dalle rispettive Nazionali per affrontare la Coppa d'Africa. Il 14 gennaio le sedici squadre scenderanno in campo, in Gabon, per contendersi il trofeo vinto nel 2015 dalla Costa d'Avorio. Tra i giocatori protagonisti del campionato italiano spiccano il romanista Salah (Egitto) e il difensore del Napoli Koulibaly (Senegal).