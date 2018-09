COPPA AMERICA 2019, ANNUNCIATE LE CITTA' OSPITANTI

19/09/2018

La Conmebol, Confederazione calcistica sudamericana, ha approvato la proposta presentata dal Comitato Organizzatore della Coppa America 2019 riguardo le città e gli stadi selezionati per ospitare la competizione, in programma tra il 14 giugno e il 7 luglio in Brasile. La 46/a edizione del torneo calcistico più antico del mondo, che torna in Brasile dopo 30 anni di assenza, si terrà in cinque città: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e San Paolo. Lo stadio 'Morumbi' di San Paolo ospiterà la gara inaugurale, mentre sede della finalissima sarà il mitico Maracanà di Rio de Janeiro. Oltre ai dieci paesi membri della Conmebol (Brasile, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru', Uruguay e Venezuela), prenderanno parte al torneo, in qualità di ospiti, Giappone e Qatar.