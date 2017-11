CONVOCATI COLOMBIA, IN 4 DALLA SERIE A

4 novembre 2017

Il ct della Colombia Jose Pekerman ha diramato le convocazioni in vista delle amichevoli contro Corea del Sud e Cina del 10 e 14 novembre. Nella lista ci sono 4 giocatori che militano in Serie A: Cristian Zapata (Milan), Duvan Zapata (Sampdoria), Cuadrado (Juventus) e Sanchez (Fiorentina). Questa la lista completa: Portieri: Leandro Castellanos (Santa Fe), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas). Difensori: Santiago Arias (PSV), Stefan Medina (Monterrey), William Tesillo (Santa Fe) Cristian Zapata (Milan), Davinson Sanchez (Tottenham), Oscar Murillo (Pachuca), Frank Fabra (Boca Juniors), Yerri Mina (Palmeiras). Centrocampisti: Jefferson Lerma (Levante), Mateus Uribe (America), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Carlos Sanchez (Fiorentina), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), James Rodriguez (Bayern Monaco), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua), Edwin Cardona (Boca Juniors). Attaccanti: Carlos Bacca (Villareal), Luis Fernando Muriel (Siviglia), Duvan Zapata (Sampdoria), Miguel Borja (Palmeiras), Aviles Hurtado (Monterrey).