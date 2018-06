CONVOCATI COLOMBIA: FUORI DUVAN ZAPATA

4 giugno 2018

Portieri: Ospina (Arsenal), C. Vargas (Deportivo Cali), JF. Cuadrado (Once Caldas)



Difensori: C .Zapata (Milan), D. Sanchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV), O. Murillo (Pachuca), Fabra (Boca Juniors), Mojica (Girona), Yerry Mina (Barcellona)



Centrocampisti: W. Barrios (Boca Juniors), C. Sanchez (Espanyol), Lerma (Levante), James Rodríguez (Bayern Monaco), Aguilar (Deportivo Cali), Uribe (América), Chara (Junior), J. Quintero (River Plate), J. Cuadrado (Juventus),



Attaccanti: Falcao (Monaco), Izquierdo (Brighton), Miguel Borja (Palmeiras), Bacca (Villarreal), Muriel (Siviglia)



Ct: José Pekerman



Capitano: Radamel Falcao