Conte vs Mou: "Ti lamenti troppo". "Pensa agli affari tuoi"

19 ottobre 2017

Antonio Conte vs José Mourinho. Una lite non annunciata, e nemmeno prevista, e nemmeno figlia di uno scontro diretto fra il Chelsea e lo United. Materia della contesa: lo stesso Chelsea e un autunno che rimane fiacco, deludente. E il 3-3 con la Roma ha accelerato questo stato di crisi, diciamo di crisi, della squadra di Conte.



Mourinho nei giorni scorsi aveva criticato "gli allenatori che piangono si lamentano a causa degli infortuni". Riferendosi proprio ai lamenti dell'ex ct a causa dei problemi di formazione dettati da una rosa non eccedente e dai malanni.

Così il tecnico del Chelsea, al termine della sfida coi giallorossi di Di Francesco, ha commentato le dichiarazioni del collega dei Red Devils. "Molte volte Mourinho guarda a ciò che succede nel Chelsea. Troppe, anche questa stagione", le parole del mister salentino. "Penso che dovrebbe pensare alla sua squadra, cominciare a guardare a se stesso e non gli altri", ha aggiunto l'ex ct della Nazionale italiana.