COMAN: "VOGLIO LASCIARE IL SEGNO AL BAYERN"

18 gennaio 2018

Kingsley Coman giura amore al Bayern Monaco, che ha creduto in lui tanto da acquistarlo dalla Juventus per 28 milioni di euro: "Il club si è sempre comportato in modo fantastico con me e quando mi hanno offerto un contratto a lungo termine ho accettato subito. Voglio affermarmi qui, lasciare il segno e passare molti anni a Monaco" ha detto il francese che ha da poco firmato fino al 2023.