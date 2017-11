COLOMBIA, POKER ALLA CINA DI LIPPI

14 novembre 2017

La Colombia ha battuto la Cina di Marcello Lippi per 4-0 nell'amichevole giocata oggi a Chongqing. La prima rete dei 'Cafeteros' è stata del centrocampista Pardo, con un gran tiro da fuori, il raddoppio è invece arrivato ad opera dell'ex milanista Bacca. Nella ripresa show del subentrato ex livornese Borja, Pallone d'Oro 2016 del Sudamerica, che ha segnato due reti. Per il 24enne attaccante del Palmeiras sono stati i primi gol con la maglia della nazionale.