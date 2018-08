COLLINA: "VAR IN CHAMPIONS? E' DIFFICILE"

15/08/2018

Ci vorrà ancora tempo per vedere il Var in Champions League. L’ex designatore della Uefa, Pierluigi Collina, ha spiegato il perché nel corso di una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Finora il Var è stato utilizzato in campionati disputati in un solo Paese. Farlo in Champions dove si gioca in molti Paesi e dove ci sono più broadcaster è più complicato. Ma sono sicuro che l’Uefa deciderà di implementarlo”.