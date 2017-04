Closing Milan: David Han a Milano incontra Fininvest

10 aprile 2017

E' sbarcato ieri sera a Milano David Han , il braccio destro di Li Yonghong che dovrebbe completare l'acquisto del Milan giovedì, data ormai quasi certa del closing. Secondo fonti vicine alla trattativa, in mattinata David Han ha incontrato i manager di Fininvest: una riunione definita dalle stesse fonti "positiva", in cui avrebbe confermato le rassicurazioni fornite nelle scorse settimane alla holding della famiglia Berlusconi, assicurando che saranno rispettati gli impegni per arrivare al closing di giovedì.

E secondo l'Ansa, Silvio Berlusconi è propenso a non accettare il ruolo di presidente onorario del Milan, offerto dal cinese Li Yonghong che si appresta a completare l'acquisto del club rossonero. Secondo fonti vicine alla trattativa, il patron rossonero, riconoscente per la proposta ricevuta, non ha ancora sciolto definitivamente la riserva ma preferirebbe declinare, più che altro per ragioni affettive, come viene spiegato: dopo 31 anni, con la vendita del Milan si chiude un'era e riterrebbe più opportuno separarsi del tutto dalla sua creatura calcistica.