Chinese Super League, Cannavaro stecca la prima: Tianjin sconfitto 2-0

4 marzo 2017

Tutti si aspettavano subito fuochi d'artificio per la prima del Tianjin Quanjian di Cannavaro, rinforzato nella sessione di mercato appena conclusa a fior di milioni. Nonostante il fallito assalto a Nikola Kalinic, il club cinese si è assicurato comunque giocatori del calibro di Alexandre Pato dal Villarreal ed Axel Witsel dallo Zenit San Pietroburgo, strappato alla concorrenza della Juventus con un ingaggio da 18 milioni. Ad avere la meglio alla prima uscita è, invece, il Guangzhou R&F, squadra in cui milita una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'israeliano Eran Zahavi: due stagioni al Palermo dal 2011 al 2013 senza lasciare il segno. Anche il suo allenatore, Dragan Stojkovic, ha conosciuto il Belpaese nella stagione 1991-1992, militando nel Verona, poi retrocesso.



A dare il via alla nuova Super League cinese era stato l'anticipo di venerdì tra Guizhou Zhicheng e Liaoning Whowin, giocata a porte chiuse a causa di una squalifica per gli eccessivi festeggiamenti del Zhicheng per la promozione dalla seconda divisione nella scorsa stagione. La partita si è conclusa sull'1-1 con un rigore a testa, realizzati da Chamanga per gli ospiti nella prima frazione e dal croato ex West Ham Nikica Jelavic nella ripresa per i padroni di casa.