CHIEVO, SQUADRA DIVISA IN DUE GRUPPI

1 aprile 2018

Il Chievo si è ritrovato questa mattina a Veronello dopo la vittoria per 2-1 ottenuta ieri sera contro la Sampdoria allo stadio Bentegodi. Squadra divisa in due gruppi: chi ha giocato ieri sera ha svolto un lavoro defaticante tra palestra e campo. Attivazione a secco a base di lavori di reattività, combinazioni fisiche con tiri in porta e serie di mini partite per il resto della squadra. Domani seduta mattutina a porte chiuse a Veronello.