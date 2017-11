CHIEVO, SORRENTINO: "NESSUN OSTRUZIONISMO AL NAPOLI"

6 novembre 2017

"Sarri parla di ostruzionismo? C'è un regolamento, ci sono dei minuti da recuperare ogni volta che entrano i sanitari e sta all'arbitro dare il recupero giusto. Ieri nel secondo tempo il direttore di gara ha concesso 5 minuti, non mi sembra che ci siano state queste grandi interruzioni". Lo ha detto il portiere del Chievo Stefano Sorrentino a Radio 24, tornando a commentare il match con i partenopei. "Fa parte del gioco, abbiamo disputato una partita sotto l'acqua quindi con interventi un po' più duri e credo che sia nella normalità. È un po' come quando vinci e i raccattapalle ritardano a darti il pallone, questa e' anche la bellezza del calcio a 360 gradi", ha aggiunto. "Secondo me della partita di ieri bisogna evidenziare come una squadra come il Chievo, lottando con i denti dal primo al 95° minuto, sia riuscita a portare via un punto importante alla prima della classe", ha concluso il portiere gialloblù.