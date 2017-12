CHIEVO, SEDUTA INTERAMENTE ATLETICA

24 dicembre 2017

Vigilia natalizia in campo per il Chievo. La squadra ha effettuato l’allenamento in mattinata in vista dell’ultima sfida del girone di andata che si giocherà il 30 dicembre alle ore 15 contro il Benevento al Vigorito. Questa mattina una seduta interamente atletica agli ordini del prof. De Bellis. Lavoro per il rinforzo della muscolatura posturale, lavori di forza individuale e fasi di accelerazione su distanze variabili. Domani la squadra si fermerà per il giorno di Natale, il ritrovo è fissato per il 26 dicembre, inizio ore 14,30.