CHIEVO, ROTTURA DEL NASO E SOSPETTO TRAUMA CRANICO PER SORRENTINO

18/08/2018

Stefano Sorrentino, uscito a pochi minuti dal termine della partita del Chievo contro la Juve dopo aver subito una brutta ginocchiata in testa in uno scontro di gioco con Ronaldo che gli ha fatto perdere i sensi per qualche secondo, è stato trasportato nel post-match in ospedale per gli accertamenti del caso. Esami che hanno evidenziato una frattura al naso e un sospetto trauma cranico.