CHIEVO, PUCCIARELLI: "GIRONE DI RITORNO CON PIU' GOL"

18 gennaio 2018

Manuel Pucciarelli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio. “Pochi gol? Sì, mi è mancato, ma ora guardo solo al futuro. Basta poco all’attaccante per sbloccarsi. Là davanti siamo “cattivi”, vogliamo giocare tutti e siamo competitivi perché vogliamo giocare tutti”. Per i prossimi impegni: “Ci siamo riposati, ora siamo carichi e vogliamo dimostrarlo già domenica”.