CHIEVO, MEGGIORINI IN FORTE DUBBIO PER BENEVENTO

27 dicembre 2017

Prosegue la preparazione del Chievo in vista della sfida in programma sabato alle 15 sul campo del Benevento. La squadra di Maran si è allenata sotto la pioggia battente svolgendo lavori specifici a reparti prima di passare alle partitelle a tutto campo e a campo ridotto. Sabato sarà sicura l'assenza di Castro, che tornerà in campo solo a fine gennaio, mentre resta in forte dubbio Meggiorini. Per domani è previsto un solo allenamento mattutino a porte chiuse.