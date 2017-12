CHIEVO, MARAN: "TUTTI DEVONO DARE QUALCOSA IN PIÙ"

28 dicembre 2017

Rolando Maran traccia la strada per il suo Chievo, reduce da due ko di fila. Il tecnico clivense ha parlato in conferenza stampa mettendo in guardia i suoi per il Benevento: “Sarà una partita delicata perché veniamo da un periodo no. Ripartiamo dalla prestazione contro il Bologna che però non deve far confondere. Lavorare sulla testa? No, i giocatori sanno cosa fare, dobbiamo migliorare le cose sul campo”. E un pensiero su Castro, assente da un po': “Dobbiamo dare tutti qualcosa di più. Così facendo riusciremo a essere più pericolosi”.