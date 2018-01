CHIEVO, MARAN RITROVA GAMBERINI E MEGGIORINI

23 gennaio 2018

Il Chievo Verona di Maran prosegue la preparazione in vista dell'impegno di sabato sera contro la Juventus. Sono rientrati in gruppo Gamberini e Meggiorini: entrambi sono arruolabili in vista del match contro i campioni in carica. Lavoro differenziato invece per Gaudino, Inglese e Castro: l'argentino dovrebbe rientrare in gruppo tra una decina di giorni, si prospettano tempi più brevi per gli altri due.