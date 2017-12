CHIEVO, MARAN: "RIALZIAMOCI CONTRO IL BOLOGNA"

21 dicembre 2017

Rolando Maran vuole vedere un altro Chievo domani contro il Bologna, nel primo dei due anticipi del fine settimana. Dopo la sconfitta subita col Crotone, il tecnico sa che c'è la possibilità di rialzarsi subito: “Ripartiamo, come abbiamo fatto l'ultima volta in casa. Il Bologna ha tante soluzioni in avanti, hanno giocatori di qualità che la rendono una squadra pericolosa. Obiettivo? Arrivare a quota 40 il più velocemente possibile”. Non potranno essere della partita il lungodegente Castro e Meggiorini, anche lui fermo ai box per un infortunio muscolare.