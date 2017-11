CHIEVO, MARAN: "GAMBERINI E DAINELLI OUT PER IL TORO"

18 novembre 2017

Rolando Maran è conscio del pericolo, domani il suo Chievo si troverà di fronte un Torino arrabbiato e deciso a confermare quanto di buono fatto nelle ultime apparizioni. Dal canto suo, il Chievo è reduce dall'ottimo pareggio interno contro la capolista Napoli prima della sosta: “Devo dire che abbiamo lavorato bene durante queste due settimane di sosta, in un'atmosfera molto serena. Contro il Torino mancheranno Gamberini e Dainelli, tutti gli altri sono a disposizione”. Poi il punto sull'avversario: “I granata sono una squadra allestita alla grande, non vedo punti deboli e sono forti di una grandissima storia. Chi giocherà in attacco? Ne ho a disposizione tanti e bravi, è un bene per la squadra. Non è un problema”.