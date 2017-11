CHIEVO, MARAN: "CONVINZIONE COL NAPOLI"

4 novembre 2017

"Il Napoli sta facendo cose straordinarie. Non dobbiamo perdere la convinzione di poter fare il risultato". Così Rolando Maran, allenatore del Chievo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli in campionato. "Loro sono maestri in tutto, non solo negli spazi corti. Scendiamo in campo per fare la massima prestazione. Dobbiamo essere ancora più forti nelle cose che già sappiamo fare bene", ha aggiunto il tecnico gialloblù. Su come interpretare la partita, Maran ha concluso: "Stare ad aspettarli sarebbe un errore. Dovremo essere comunque propositivi, consapevoli della loro pericolosità. Nelle partite è possibile cambiare gli interpreti, ma l'identità rimane sempre la nostra, quella del Chievo".