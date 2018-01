CHIEVO, MARAN: "CONTRO LA LAZIO SERVIRÀ CORAGGIO"

19 gennaio 2018

Rolando Maran, allenatore del Chievo, ha presentato oggi il match che attende il suo Chievo Verona domenica in casa della Lazio: “Dopo la sosta avevamo intenzione di ripartire forte, fin dal primo giorno abbiamo lavorato nel modo giusto. Le tante assenze? Sempre meglio avere tutti a disposizione, ma non dobbiamo piangerci addosso. La Lazio ha grande fisicità, attacca con tanti uomini e ha una notevole compattezza. Non vedo loro punti deboli, dovremo essere bravi a dare il massimo sempre con grande coraggio”. Venendo alla seduta di allenamento odierna, hanno svolto lavoro differenziato Gamberini, Castro, Inglese e Meggiorini.