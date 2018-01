CHIEVO, MARAN: "CONTRO L'UDINESE CON RABBIA"

4 gennaio 2018

Si preannuncia un match duro domani per il Chievo, atteso al Bentegodi da un’Udinese reduce da cinque vittorie di fila e in grande spovero. Il tecnico dei mussi volanti, Rolando Maran, ha presentato così la sfida di domani: “Andremo ad affrontare una squadra molto fisica e dotata di un buon organico. Credo proprio - spiega Maran - che sarà una delle sorprese fino a maggio. Il nostro momento negativo? Serve sempre equilibrio nei giudizi, non ci esaltavamo prima e non dobbiamo deprimerci ora. Abbiamo avuto un calo ma dobbiamo continuare a lottare per arrivare alla salvezza con tutta la nostra forza. L’Udinese al momento è la squadra più in forma del torneo, spero di vedere la giusta rabbia da parte di tutti per chiudere questo momento”.