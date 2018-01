CHIEVO: LAVORO DIFFERENZIATO PER QUATTRO

3 gennaio 2018

Penultimo allenamento della settimana prima della partita di venerdì allo stadio Bentegodi contro l’Udinese., valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Il programma di lavoro svolto stamattina dai gialloblù ha previsto: attivazione fisica con tecnica a coppie, didattica della fase offensiva, sviluppi della fase offensiva, esercitazioni difensive a reparti, tecnica individuale finale. Ancora programmi di lavoro differenziato per Gamberini, Castro, Meggiorini e Inglese. Domani la squadra si ritroverà a Veronello per la rifinitura tecnica, prevista a porte chiuse alle ore 11.