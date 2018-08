CHIEVO-JUVENTUS: I 21 CONVOCATI DI ALLEGRI

17/08/2018

Sono 21 gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima gara di campionato, che alle 18.00 di sabato vedrà la Juventus affrontare il Chievo allo stadio Marcantonio Bentegodi. Questo l'elenco dei convocati per la trasferta di Verona: 1 Szczesny, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi