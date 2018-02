CHIEVO, GIACCHERINI: "AMO NAPOLI, MA VOLEVO GIOCARE"

2 febbraio 2018

"In primis voglio ringraziare il Chievo per avermi voluto fortemente. Anche se vengo da un periodo di quasi inattivita', sono pronto a giocare anche subito. Napoli? Sicuramente mi aspettavo di giocare di piu' e neanche io so spiegarmi cosa sia accaduto realmente. L'ho anche detto a Sarri che forse meritavo qualche chances in piu', ma alla fine dovevo cambiare e sono contento di essere al Chievo e di tornare a fare il calciatore". Cosi' Emanuele Giaccherini ai microfoni di Radio Crc sul suo trasferimento dal Napoli al Chievo Verona.