CHIEVO: GAMBERINI E MEGGIORINI IN GRUPPO

25 gennaio 2018

Penultimo allenamento settimanale per il Chievo in vista dell'anticipo di sabato contro la Juventus. Torello di squadra, poi sviluppi sulla fase offensiva e infine esercitazioni al tiro in porta. Gamberini e Meggiorini sono tornati a svolgere per intero la seduta di allenamento con la squadra, Inglese e Castro hanno svolto un allenamento personalizzato e non saranno a disposizione per la gara contro i bianconeri.