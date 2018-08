CHIEVO, DOMANI L’AMICHEVOLE CONTRO IL VIGASIO

29/08/2018

Prosegue la preparazione del Chievo in vista della sfida interna contro l’Empoli in programma domenica 2 settembre al Bentegodi alle ore 20.30. Agli ordini del tecnico D’Anna la squadra ha svolto lavori di forza in palestra, lavori su accelerazioni e frenate, sviluppi difensivi e sviluppi offensivi con conclusioni per centrocampisti e attaccanti nella seduta mattutina. Nel pomeriggio attivazione fisica, possesso palla, esercitazione tecnica e in chiusura un torneo a tre squadre. Domani a Veronello una gara amichevole contro il Vigasio, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.