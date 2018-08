CHIEVO, DOMANI DOPPIA SEDUTA DI ALLENAMENTO

21/08/2018

Il Chievo ha dato il via alla settimana di allenamenti che porterà alla sfida in programma domenica contro la Fiorentina. Seduta pomeridiana per la squadra di D’Anna che, assieme al suo staff, ha diretto la sessione odierna partendo dal lavoro sulla mobilità, per poi passare a riscaldamento tecnico, possessi palla in posizione e partita a campo ridotto. Nel finale lavoro di potenza aerobica. Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento, al mattino con inizio alle ore 11.00 mentre al pomeriggio alle ore 17.00.