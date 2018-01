CHIEVO, DIFFERENZIATO ANCHE PER INGLESE

2 gennaio 2018

Il Chievo è tornato sul campo di Veronello in mattinata per preparare la gara di venerdì contro l'Udinese, anticipo delle 18 della 20ª giornata. Il gruppo ha svolto attivazione fisica con esercizi di agilità, tecnica a coppie, tattica difensiva di squadra, partita in 70 metri. Maran ha dovuto fare a meno di quattro giocatori: Castro, Meggiorini, Gamberini e Inglese hanno infatti svolto programma di lavoro differenziato. La squadra si ritroverà domani per una seduta mattutina a porte chiuse.