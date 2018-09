CHIEVO DA RECORD: 9MILA ABBONAMENTI VENDUTI

10/09/2018

Grande successo per la campagna abbonamenti del Chievo. Sono 9075 le tessere vendute dalla società di patron Campedelli che, tramite il suo sito ufficiale, ha così commentato la notizia: "Si è ufficialmente chiusa la campagna abbonamenti gialloblù 2018/19 "Insieme Siamo Più Forti". Per la diciassettesima stagione in Serie A del ChievoVerona sono stati raggiunti numeri da record, quasi 2 mila le tessere sottoscritte in più rispetto allo scorso anno: se per la campagna abbonamenti 2017/18 le tessere vendute furono 7.384, quest'anno la quota è 9.075".