CHIEVO, D'ANNA: "UN PUNTO IMPORTANTE"

02/09/2018

Lorenzo D'Anna vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio contro l'Empoli. "Per noi è un buon risultato. Non era facile scendere in campo contro l'Empoli, una squadra brillante che ha entusiasmo e gioco - ha spiegato -. Siamo riusciti a conquistare un punto importante e a non prendere gol grazie al sacrificio di tutti". "Nel primo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo in uscita, nella ripresa meglio, decisamente più propositivi - ha aggiunto -. Non era facile dopo la brutta sconfitta di Firenze, ma abbiamo conquistato un buon punto e soprattutto non abbiamo finalmente preso gol". "Siamo in crescita, magari leggera, ma il miglioramento c'è stato", ha aggiunto.