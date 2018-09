CHIEVO, D'ANNA: "LA SQUADRA NON HA VELENO. COL TORO TUTTI DIANO IL 100%"

29/09/2018

"Questa squadra non ha il veleno. In uesta partita tutti devono dare il 100%. Il 99,9% non serve a niente. E questo veleno lo intravedo in parte". Il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna sprona la squadra fanalino di coda in classifica alla vigilia del match casalingo con il Torino. "Serve la rabbia e il carattere che i giocatori hanno dimostrato solo a tratti. Ma con i tratti non si va da nessuna parte - ha spiegato in conferenza stampa - O si è continui e si dà il massimo, o si fa fatica. I gol subiti col Genoa mi hanno fatto arrabbiare. Serve voglia di sacrificarsi, di lottare. Alibi non ne voglio. Chi vuole stare in Serie A lo deve dimostrare. Vorrei giocare io questa partita, ma purtroppo non posso più. Vorrei trasmettere ai giocatori il fuoco che ho dentro".