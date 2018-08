CHIEVO, D’ANNA: “CON LA JUVE NON PARTIAMO SCONFITTI”

17/08/2018

“Viviamocela con il piede pigiato sull’acceleratore e vediamo cosa succede, ce la vogliamo giocare a viso aperto”. Il tecnico del Chievo, Lorenzo D’Anna, suona la carica in vista della prima di campionato che vedrà la sua squadra giocare contro la Juve: “Ci vogliamo misurare contro una grandissima squadra. È una partita che aspettiamo da quando è stata sorteggiata e ci sono tutti i presupposti per farla diventare una grande sfida. Lo spirito deve essere quello giusto, non dobbiamo partire già sconfitti. Partiamo dallo 0-0 e vogliamo giocarcela a viso aperto con la consapevolezza di dover scalare una montagna altissima. Vogliamo fargliela sudare, tutti guarderanno non solo la Juve, ma anche il Chievo. Dovranno faticare molto. Non dobbiamo pensare solo a Cristiano Ronaldo, potremmo perdere di vista il resto di un organico fortissimo”.