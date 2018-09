CHIEVO, D'ANNA: "C'E' VOGLIA DI RIVALSA"

01/09/2018

Dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina il Chievo prova a voltare pagina. "Ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di rivalsa. Sono io che mi prendo le colpe, loro devono avere fiducia in loro stessi e nei compagni", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Empoli Lorenzo D'Anna, il tecnico dei clivensi, ancora a caccia del primo punto in campionato. "Si va avanti e si combatte tutti insieme. Dobbiamo sacrificarci tutti per il Chievo - ha aggiunto caricando la sua squadra -. Questo e' l'aspetto imprescindibile".