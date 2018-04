CHIEVO AL LAVORO: PARTITELLA IN VISTA DEL TORO

11 aprile 2018

Prosegue la preparazione del Chievo a Veronello in vista della partita contro il Torino, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Bentegodi. Il gruppo del tecnico Maran ha svolto prima attivazione con movimenti per l'occupazione degli spazi, poi sviluppi sulla fase offensiva e difensiva prima di una partitella sui 70 metri. Domani la seduta di allenamento mattutina si svolgerà a porte chiuse.