Chiellini stop: salta la Juve

7 marzo 2017

Chiellini salta la sfida col Milan. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e dunque è necessario lo stop. Venerdì la sfida allo Stadium coi rossoneri, non è il caso di rischiare per poter avere Chiellini a disposizione per la sfida con il Porto, in Champions League. "E' una cosa che non andrà per le lunghe, ma non so se ce la farò per la gara contro il Milan", aveva detto il difensore, presagendo il forfait.