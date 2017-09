Chiellini "sente" il derby: "E' un Torino da Champions, sarà dura"

21 settembre 2017

La Juventus senza la ‘BBC’. Cosa è cambiato?

"Fa parte del gioco e sarebbe stato così probabilmente dal prossimo anno perché tutte le cose sono destinate a finire. Buffon, poi Barzagli e poi toccherà a me smettere, ma sicuramente mi aspettavo di finire con quella difesa e non di ritrovarmi Bonucci avversario. Poi come tutte le cose ci si abituerà senza problemi".

Difesa indebolita senza Bonucci?

"Ieri mi ha fatto ridere una trasmissione perché dai dati hanno letto che rispetto all’anno scorso siamo migliorati sia in attacco che in difesa e siamo tornati perfetti. Fino a due giorni fa non andava bene niente, prima hanno criticato Higuain, poi Buffon, poi hanno parlato di Bonucci, poi critiche a Chiellini e ogni giorno se ne diceva una. E’ il bello del nostro lavoro, ma siamo da tanti anni a questi livelli e non ci facciamo condizionare. Noi siamo consapevoli che dobbiamo migliorare molto, il nostro obiettivo è quello di arrivare a marzo in lotta in tutte le competizioni e con la giusta predisposizione. Siamo una squadra in divenire, siamo lontanissimi dall’essere al massimo della condizione perché abbiamo cambiato tanto. Dobbiamo ancora trovare l’abito migliore per la squadra, ma siamo tranquilli perché stiamo lavorando bene e stiamo facendo punti".

Il derby contro il Torino. Cosa si aspetta?

"E’ un gara diversa anche se io l’ho sempre preparata come tutte le altre. Il Torino è una squadra di alto livello che ha tutte le carte in regola per entrare in Europa e perché no, visto che non gioca le coppe, tentare uno sgambetto incredibile e puntare la Champions. Ha giocatori di livello internazionale, un bravo allenatore e bisogna fare i complimenti alla dirigenza granata perché ora il derby di Torino è di prima fascia e non ha nulla da individuare ai derby di Milano e di Roma".