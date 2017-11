CHIELLINI: "NUOVO CICLO? NON SO SE CI SARO'"

14 novembre 2017

Anche per Giorgio Chiellini quella con la Svezia ha tutta l'aria di essere l'ultima gara con la Nazionale. "Abbiamo tanti ragazzi che possono raccogliere questa eredità e ripartire - ha spiegato -. Speriamo che questo amore non abbandoni mai la Nazionale. L'Italia credo ricomincerà da Verratti e da altri ragazzi del '90, da Chiellini non lo so. Sono sicuro che già dall'Europeo ci sarà una crescita e si potrà aprire un ciclo. Tutti dobbiamo farci un esame di coscienza e ripartire".