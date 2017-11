CHIELLINI APRE ALL’ADDIO ALLA NAZIONALE: “VOLEVO LASCIARE DOPO IL MONDIALE”

16 novembre 2017

“Ancora non ci rendiamo conto di quello che è successo, forse lo realizzeremo solo a giugno”. Giorgio Chiellini torna sulla mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale: “Dobbiamo fare in modo che un punto così basso sia un punto di rinascita – spiega intervistato dal Corriere della Sera – adesso c’è la necessità di riforme, ma più di ogni altra cosa serve ritrovare l’unità. Avevo pensato di dire addio alla Nazionale dopo il Mondiale, ho salutato i compagni a San Siro, ma sul mio futuro voglio valutare con meno emozioni e non a caldo”.