CHIELLINI: “RAMOS IL MIGLIOR CENTRALE DEL MONDO”

2 aprile 2018

Restano sempre le due squadre spagnole le favorite per la Champions: sono le parole di Giorgio Chiellini a El Mundo. “Perdere le finali fa male, ma è positivo giocarle – ha detto il difensore della Juventus al quotidiano spagnolo – Ronaldo? La sua forza nasce dal voler essere il migliore in qualsiasi momento, Sergio Ramos? “E’ il miglior centrale del mondo, sa giocare le partite che contano, non avrò mai la sua tecnica”.