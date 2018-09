CHELSEA, SARRI SPRONA MORATA

21/09/2018

"Alvaro deve prendere confidenza segnando uno, due, tre gol". Così Maurizio Sarri ha parlato di Alvaro Morata dopo la vittoria del Chelsea per 1-0 contro il PAOK in Europa League, nella quale l'attaccante spagnolo ha fallito numerose occasioni. "Non sono in grado di dargli io questa confidenza. In questa partita ha avuto tre, quattro opportunità: è stato sfortunato", ha aggiunto il tecnico dei Blues parlando alla stampa inglese. "Spero per lui che in futuro possa riuscire ad aiutarlo, ma la fiducia può arrivare solo con i gol. Devo anche dire che forse per la prima volta in questa stagione Alvaro era pronto in area di rigore, era in palla e attivo", ha sottolineato ancora Sarri. Proiettandosi alla prossima partita di Premier League contro il West Ham, Sarri potrebbe dover fare a meno dell'infortunato Pedro. "Non conosco esattamente la situazione. Ho parlato con il medico ma solo per pochi secondi, mi ha detto che probabilmente non si tratta di un infortunio molto grave", ha concluso Sarri.