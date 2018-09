CHELSEA, SARRI: "SONO CONTENTO MA PENSO CHE POSSIAMO FARE DI PIU'"

01/09/2018

Al momento sono molto contento dei miei giocatori. Sono davvero contento di avere 12 punti in quattro partite, ma penso sempre che possiamo fare di più, possiamo migliorare, specialmente nelle prestazioni". Cosi' Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, parlando con la stampa inglese dopo la vittoria contro il Bournemouth. Sarri invita a volare basso. "Penso che ora, per noi, sia meglio pensare alla prossima partita", ha detto. Sulla rivalità con il City di Guardiola: "Il distacco l'anno scorso è stato di 30 punti, penso che sia molto difficile recuperare questo gap in una sola stagione. Sono molto contento delle quattro partite, ma penso solo alle prossime partite".