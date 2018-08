CHELSEA, SARRI IN AIUTO DEI PAPÀ CALCIATORI

23/08/2018

La mano di Maurizio Sarri al Chelsea si intravede anche nella scelta degli orari degli allenamenti. Il tecnico, arrivato in estate alla guida dei Blues in sostituzione di Antonio Conte, dimostra di mettere la famiglia al primo posto con la decisione di slittare l'inizio delle sedute. Lo scrive il 'Sun'. Un modo per venire incontro alle esigenze familiari dei giocatori che così possono trascorrere più tempo con i figli. E una decisione che di certo contribuisce ad accrescere la popolarità dell'ex tecnico del Napoli nell'ambiente Blues, reduce dal duro regime di Conte: Sarri, scrive il tabloid, appare solidale con i suoi giocatori e la vita fuori dal campo e il clima sereno che si è instaurato sembra fare la differenza a Stamford Bridge, visto il brillante inizio stagionale in Premier League con le vittorie su Huddersfield e Arsenal.