CHELSEA, SARRI: "HAZARD IL MIGLIORE D'EUROPA"

15/09/2018

Dopo la vittoria in rimonta contro il Cardiff, la quarta di fila in altrettante gare, Maurizio Sarri coccola Eden Hazard, eroe di giornata con una tripletta. "Pensavo che fosse uno dei migliori giocatori in Europa, ma ora ho cambiato idea - ha spiegato il manager del Chelsea . Forse è il migliore. Può ancora migliorare, quando siamo nella nostra metà campo tocca la palla 5-6 volte e questo gli costa energie. Può segnare 30-35 gol".