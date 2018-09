CHELSEA, SARRI: "HAZARD E' UN GENIO"

28/09/2018

Alla vigilia della sfida al vertice contro il Liverpool, Maurizio Sarri coccola Eden Hazard ."E' un genio, è unico ed è uno dei migliori al mondo - ha spiegato il manager del Chelsea - Può ancora migliorare, per esempio nell'intensità che ci mette in allenamento". Sulla gara con i Reds: "Sono una grande squadra e sono pronti per vincere la Premier".