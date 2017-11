CHELSEA, MORATA: "DEVO TUTTO A CONTE"

2 novembre 2017

"Ho sempre saputo che prima o poi io e Conte saremmo tornati a lavorare insieme". Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, in un'intervista rilasciata al magazine Four Four-Two racconta i primi mesi da giocatore dei Blues. "È stato lui a volermi alla Juve, ma poi è andato via. Tuttavia dentro di me sapevo che le nostre strade si sarebbero riunite", ha rivelato il giocatore spagnolo, arrivato a Stamford Bridge dal Real Madrid. "Ho scelto questa squadra principalmente per lui. Crede ciecamente in me e ciò è fondamentale. Volevo ripagarlo della fiducia che ha sempre avuto nei miei confronti e grazie ai suoi insegnamenti sto migliorando parecchio".