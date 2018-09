CHELSEA, DAVID LUIZ: "ADORO LA FILOSOFIA DI SARRI"

16/09/2018

A David Luiz piace molto Maurizio Sarri. Il difensore del Chelsea ha elogiato il suo allenatore dopo il 4-1 in rimonta al Cardiff, quinta vittoria consecutiva in Premier League: "Adoro giocare a calcio, quindi è bello essere in campo, adoro il manager che adora il calcio, quindi è speciale lavorare con lui. Adoro la sua filosofia".