CHELSEA, ABRAMOVICH DICE NO A 2 MILIARDI PER LA CESSIONE

09/06/2018

Roman Abramovich non è intenzionato a vendere il Chelsea. Secondo quanto riporta il 'Daily Mail' il petroliere russo avrebbe rifiutato una proposta di 2 miliardi di sterline per cedere il club a Jim Ratcliffe, 65enne proprietario del colosso petrolchimico Ineos, che avrebbe un patrimonio di 21 miliardi di sterline. Ratcliffe, tifoso del Manchester United ma spesso presente sugli spalti di Stamford Bridge, possiede già un club di calcio in Svizzera, il Losanna. Abramovich ha acquistato il Chelsea nel 2003 per una cifra di 140 milioni di sterline.